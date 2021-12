Milano. Droga e fuochi d’artificio illegali, in manette padre e figlio

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 dicembre 2021 – I Carabinieri del nucleo operativo della Compagnia Milano Duomo insieme a quelli della stazione Carabinieri di Affori hanno arrestato padre e figlio di 50 e 32 anni per detenzione di 300 grammi di droga, una balestra e 54 ordigni artigianali che custodivano nei loro appartamenti in via del Danubio, ad Affori.

Il materiale esplosivo sequestrato è stato fatto brillare dai carabinieri all’interno della cava nord di Paderno Dugnano in provincia di Milano.