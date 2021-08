Milano. Ferragosto, il saluto del Sindaco Sala

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 agosto 2021 – Il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, stamane, domenica 15 agosto, ha fatto visita al Comando della Polizia Locale di via Beccaria 19, dove ha visitato la Centrale operativa; poi, al reparto di neonatologia della Mangiagalli, infine, in via San Martino 10, ha portato il saluto agli anziani del Centro Socio Ricreativo Culturale Acquabella (Municipio 4).

“Buona domenica e buon Ferragosto Milano.

Oggi trascorro la giornata in città.

Questa mattina sono andato prima alla Centrale Operativa della Polizia Locale per salutare gli agenti in servizio e poi a far visita al reparto di neonatologia alla clinica Mangiagalli dell’Ospedale Policlinico di Milano.

A loro, e a tutte le persone che stanno lavorando in questa giornata di festa per il bene di tutti noi va il mio più sincero ringraziamento.

Infine sono andato a salutare agli anziani che frequentano Acquabella – Centro Socio Ricreativo Culturale, in via San Martino e visitato il Centro servizi WeMi – il Welfare di Milano inclusione.

Una delle lezioni che il Covid ci ha imposto è che non possiamo ignorare la solitudine delle persone, nella loro quotidianità e ancor di più in tempi difficili come quello che stiamo attraversando. In questi cinque anni abbiamo fatto tanto per assistere di chi ha bisogno di aiuto e di supporto. Se avrò ancora la fiducia dei milanesi continueremo a fare tutto ciò che è nelle nostre possibilità per creare occasioni di socialità e assistenza a chiunque abbia bisogno di conforto o anche solo di compagnia” gli auguri del Sindaco ai milanesi pubblicati sul sociale FB.

Redazione