Milano. Festa de l’Unità 2021 | Gli appuntamenti di oggi e domani

(mi-lorenteggio.com) MILANO, 28 agosto 2021. – Oggi, sabato 28 agosto, la Festa de l’Unità si apre con il pranzo dei candidati ai Municipi di Milano e prosegue con un dibattito (alle ore 18) dal titolo “Salute ed economia: come ripartire in Lombardia, per Milano e l’Italia” con Giuseppina Borrini, Pietro Bussolati, Emanuele Fiano, Alessandra Kustermann, Tommaso Nannicini.

A seguire “Ma quante ne sai?”, quizzone a squadre su attualità, politica e Milano e poi concerto gratuito di Davide Diva.

Domani, domenica 29 agosto, pranzo metropolitano con i sindaci e poi, alle ore 18.30, “Milano non si gira dall’altra parte: la questione afghana” con Mohammad Karimi, Luca Lo Presti, Pierfrancesco Majorino, Matteo Mauri, Michela Mineo, Lia Quartapelle, Marta Serafini.

Chiude la Festa de l’Unità l’appuntamento con l’Agorà Democratica “Idee per reinventare le città che vogliamo. Scegliamo la prossimità da periferie a quartieri da vivere”. Con la partecipazione, tra gli altri, di Enrico Letta, Beppe Sala, Irene Tinagli, Simona Malpezzi, Franco Mirabelli e in collegamento i candidati sindaco Roberto Gualtieri, Gaetano Manfredi, Stefano Lo Russo, Matteo Lepore e diverse associazioni.

Sarà possibile seguire l’evento da remoto a questo link https://www.youtube.com/watch?v=n_KGcLfyfjs