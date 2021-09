MILANO, GREEN PASS, ROGGIANI (PD): A MILANO NON C’E’ SPAZIO PER CHI CALPESTA LE REGOLE DEMOCRATICHE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 settembre 2021 – “Ancora una volta, ieri, abbiamo assistito ad una manifestazione, non autorizzata dalle autorità di Pubblica Sicurezza, dove alcune migliaia di persone, assembrate e prive di mascherine, hanno percorso e bloccato le vie del centro di Milano, intonando slogan violenti contro Draghi, il ministro Speranza e i giornalisti.

Si tratta di una minoranza di estremisti, pericolosi e irresponsabili, fra i quali – anche in altre città – sono stati individuati esponenti dell’ultradestra di Forza Nuova e che, diversamente da come vorrebbero far credere, non rappresentano assolutamente il popolo. Non si può parlare di dittatura e poi accettare che ci siano personaggi che della dittatura fascista ne sono nostalgici. Nei confronti di queste manifestazioni vanno espresse parole ferme e di condanna, perché non ci può essere alcuno spazio o alcuna legittimazione per chi usa la violenza per manifestare la propria contrarietà al vaccino o al green pass. Parole che, purtroppo, non abbiamo sentito pronunciare da quei partiti, come Lega e Fratelli d’Italia, che hanno scelto l’ambiguità e anzi flirtano in modo pericoloso con la galassia dei No-Vax. Salvini, che formalmente appoggia il governo Draghi, deve dire apertamente da che parte sta e condannare i violenti. Milano è un’altra cosa, e oggi chi si candida ad amministrare questa città deve esprimere in modo chiaro e netto che non ci sarà mai nessun dialogo con chi calpesta le regole democratiche”.

Così in una nota la segretaria metropolitana del PD Milano Silvia Roggiani.

“I no vax che abbiamo visto ieri in piazza hanno avuto ampie sponde da parte della Lega e degli altri partiti sovranisti. Troppo comodo fare quelli ‘di lotta e di governo’ per cercare di raccattare qualche voto dalle stesse persone di cui alimentano l’ambiguità sull’utilità e l’importanza dei vaccini”, lo dice Pietro Bussolati, consigliere regionale del Pd, dopo la manifestazione di ieri a Milano.



“La Lega e le forze di destra che governano la Lombardia, chiariscano una volta per tutte da che parte stanno, se con chi crede nella scienza o chi strizza l’occhio alla disinformazione e al complottismo – aggiunge Bussolati –. Visti gli sforzi della Regione sulla campagna vaccinale, ci chiediamo anche se Fontana non abbia nulla da dire a proposito della Lega nazionale di Salvini che è ambigua sull’importanza della vaccinazione e del green pass”.