Milano. In Piazza Aquileia De Chirico taglia una fetta di panettone per i Giardini Pannella

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 gennaio 2021 – “Una fetta simbolicamente la tagliamo anche per il Sindaco Sala” ha dichiarato Alessandro De Chirico, capogruppo di Forza Italia a Milano, mentre stamattina stava per offrire panettone e spumante ai giardini di Piazza Aquileia.

“Siamo qua” ha spiegato De Chirico “per ricordare alla amministrazione comunale l’impegno preso 2 volte dal consiglio comunale per intitolare questi giardini, che sono in Piazza Aquileia a ridosso di San Vittore, a Marco Pannella, che ha fatto tanto in vita per i diritti civili e universali dell’uomo.

Quindi è un luogo simbolo a cui noi teniamo particolarmente proprio per ricordare a tutti le battaglie radicali e non solo.

Infatti la giustizia, lo abbiamo visto recentemente con la raccolta firme sui referendum sui referendum ha coinvolto molti partiti perché è arrivata l’ora di riformarla veramente.”

De Chirico ha ricordato che per i referendum sulla giustizia del Partito Radicale e della Lega ha raccolto e autenticato le firme e lo ha fatto anche, a titolo personale, per quello sull’eutanasia della Associazione Luca Coscioni. “E’ una mia battaglia che porto avanti e per cui da anni mi spendo pubblicamente perché ritengo che sia una forma di civiltà permette a chi è infermo o per una scegliere liberamente il suo destino. Anche questa è una forma di dignità.”

“Possiamo dare un arrivederci a maggio qui o con la inaugurazione ufficiale o con quella che faremo noi, perché ricordiamo che è il mese in cui è nato e morto il leader radicale” ha dichiara Gianni Rubagotti, segretario della Associazione per l’Iniziativa Radicale “Myriam Cazzavillan”.

“Brindiamo a una giustizia giusta e Marco Pannella” ha concluso De Chirico aprendo una bottiglia di spumante.