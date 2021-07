Milano. In piazza Lima il Bicentenario dell’indipendenza del Perù

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 luglio 2021 – Milano ricorderà il Bicentenario dell’indipendenza del Perù mercoledì 28 luglio ’21 alle ore 11.00 in piazza Lima, Municipio 3 di Milano, con una cerimonia commemorativa in cui saranno presenti alte caricheIstituzionali e le autorità più rappresentative della città.

Una celebrazione che sarà aperta dall’intonazione degli inni e dalla marcia per gli onori alle bandiere e che

riveste un significato altamente simbolico. Duecento anni fa l’intero continente del Sudamerica ha acquisito

la libertà grazie alle gesta di José Francisco de San Martín, valoroso generale argentino, che il 28 luglio del

1821 è entrato a Lima proclamando l’indipendenza del Perù. In suo onore saranno posizionate in piazza Lima

tre lastre commemorative che evocano il colore della bandiera peruviana, un’espressione di rispetto e di

grande amicizia tra il popolo italiano e quello sudamericano, di apertura e accoglienza, di integrazione

culturale ed economica.

L’accoglienza tra i paesi è stata però reciproca, infatti negli anni dal 1881 al 1911 oltre 5 milioni di cittadini

italiani hanno lasciato le proprie terre e si sono recati in Sudamerica, diventando una comunità

particolarmente numerosa nel continente, oggi la seconda dopo quella spagnola. La celebrazione avverrà

proprio nella piazza che porta il nome della capitale peruviana grazie al Sindaco Ettore Ponti che nel 1906, in

occasione dell’Expo Universale, ha desiderato ricordare e commemorare un legame così forte con il paese

sudamericano, chiamandola piazza Lima.

L’evento è organizzato dalla Federazione della Comunità Peruviana in Europa – Italia (FECOPE) e dal Rotary

Club Milano Porta Venezia Distretto 2041 attraverso i suoi Presidenti Martin Lopez e Rodolfo Rivera

rispettivamente, condiviso e voluto fortemente dal Comune di Milano Municipio 3 e con il patrocinio della

Ambasciata dell’Italia in Perù, il Consolato Generale del Perù a Milano, l’Istituto Sanmartiniano in Italia.

Redazione