MILANO. INCENDIO IN PALAZZO: I VIDEO DELLA TORRE DEI MORO IN FIAMME

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 agosto 2021 – Intervento dei vigili del fuoco in corso dalle 17:30 in via Giacomo Antonini, nella periferia sud della città, per l’incendio di un grattacielo di 20 piani, abitato da circa 70 famiglie. Le fiamme, partite dai piani alti, si sono propagate a quelli inferiori. Numerose esplosioni hanno interessato l’area del palazzo, sia internamente agli immobili che per le auto parcheggiate.

Quindici i mezzi del fuoco impiegati, 50 i Vigili del Fuoco operativi, presente l’elicottero dei Vigili del Fuoco e l’elisoccorso. Sul posto sono anche arrivati gli uomini della Protezione Civile, i Carabinieri, la Polizia di Stato e la Polizia Locale.

L’area è stata chiusa al traffico e le vetture sono state deviate nelle vie adiacenti.

AREU è sul posto con 17 mezzi con elisoccorso.

Attivata la Maxi Emergenza. Allestito subito il Presidio Medico Avanzato per la valutazione degli eventuali coinvolti. Al momento nessun paziente è stato ospedalizzato e nessuno intossicato e/o ferito.

Sono in corso le operazione per verificare se all’interno ci siano ancora persone intrappolate dalle fiamme.

In strada ci sono al momento centinaia di persone, tra residenti e curiosi, mentre dal palazzo continua ad alzarsi una densa colonna di fumo nero.

“Per ora non abbiamo segnalazioni di vittime o feriti”: ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala intervenuto in via Antonini sul posto. “Una ventina di persone sono uscite senza problemi – ha aggiunto – ora i vigili del fuoco entrano casa per casa sfondando le porte per vedere se qualcuno è rimasto dentro. Siamo positivi rispetto al fatto ci sia stato tempo per uscire ma finchè il controllo non viene fatto non possiamo esserne certi”.