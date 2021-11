Milano. Incidente auto moto al Gallaratese, 49enne in fin di vita, grave 15enne

(mi-lorentggio.com) Milano, 11 novembre 2021 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 17.00, in via Antonio Checov, all’incrocio con via Adolfo Omodeo al Gallaratese, un gravissimo incidente è avvenuto tra un’auto e uno scooter, con a bordo un 49enne e una 15enne. Sul posto sono giunte due ambulanze e un’automedica, che hanno soccorso i due feriti, dopo esser caduti rovinosamente a terra, dopo l’impatto con il veicolo. Il conducente dello scooter, V. A. di 49 anni, è subito andato in arresto cardiocircolatorio e, dopo esser stato stabilizzato, è stato trasportato con manovre rianimatorie all’ospedale San Carlo di Milano, mentre, la ragazza di 15 anni, è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano, in quanto ha riportato un trauma cranico, un trauma arto inferiore e superiore. Oltre ai sanitari sul posto è giunta anche la Polizia Locale, che oltre a deviare temporaneamente il traffico, per permettere le operazioni di soccorso, ha compiuto tutti i rilievi del sinistro per accertare le respondabilità.

