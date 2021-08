(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 agosto 2021 – intorno alle ore 15.10 di oggi, in via Eritrea, a Quarto Oggiaro, un motociclista di 43 anni è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano dopo un grave incidente, la cui dinamica è in fase di accertamento, con un veicolo.