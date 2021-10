(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 ottobre 2021 – Alle ore 3.10 di questa notte, in via Niccolini, all’altezza dell’incrocio con via giusti, un 27enne ha avuto un incidente con il suo monopattino, riportando gravi ferite. Soccorso da un’automedica e da un’ambulanza, il ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Policlinico di Milano.

Redazione