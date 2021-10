Milano. Incidente in Oliveri, due feriti

(mi-lorenteggio.com) Milano, 31 ottobre 2021 – Questa notte alle ore 3.37, in zona San Carlo, alla rotonda tra via Olivieri e via Tosi, n’auto con a bordo 4 persone ha tagliato una rotonda finendo contro un ostacolo. Il conducente dell’auto e il passeggero anteriore, dopo l’impatto sono scappati. Soccorsi i due occupanti dietro, un uomo e una donna entrambi di 31 anni. Soccorsi sono stati trasportati, uno in codice giallo all’ospedale San Carlo, ma, giunto al pronto soccorso è fuggito, e l’altra ferita all’ospedale Niguarda di Milano in codice rosso, ma, non in pericolo di vita.

In corso le indagini per risalire alle persone fuggite.