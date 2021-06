(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 giugno 2021 – Questa sera, intorno alle ore 18.50, lungo il raccordo per l’autostrada del Sole, in direzione Napoli, per un incidente tra un’auto e una moto, avvenuto su una rampa, un centauro di 42anni è stato soccorso dal personale sanitario, giunto in loco con l’elicottero da Bergamo. Dopo le prime cure, il ferito è stato trasportato, sempre in elicottero, all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice giallo.

Redazione