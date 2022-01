MILANO. INCIDENTE MORTALE IN VIA MELCHIORRE GIOIA, 85ENNE DECEDUTO IN OSPEDALE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 gennaio 2022 – Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 14.00, in Melchiorre Gioia, all’incrocio con via Sassetti, è avvenuto un incidente tra due vetture, una Volkswagen T Roc Blu e una Matiz Chevrolet rossa, si sono violentemente scontrate. Coinvolte tre persone: un uomo di 36 anni, un uomo di 46 anni e un uomo di 85 anni. Sul posto sono giunte tre ambulanze e un’automedica. I due conducenti dell’auto sono stati trasportati in codice verde, uno al Fatebenefratelli e l’altro a Città Studi, il piu grave, un uomo di 85 anni, è stato trasportato in codice rosso al Città Studi, dove è deceduto. Sul posto è giunta anche la Polizia Locale, che oltre a chiudere il tratto interessato dal sinistro stradale per permettere le operazioni di soccorso, ha fatto tutti i rilievi.

Week end di sangue, sulle strade lombarde, dove, soprattutto nel bresciano, sono deceduti cinque giovani, in un incidente frontale contro un pullman, e un 34enne ha perso la vita nel primo pomeriggio di oggi.

V. A.