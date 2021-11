Milano. Manifestazione contro la strumentalizzazione della Shoah davanti al Memoriale

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 novembre 2021 – Domani alle 18 davanti al Memoriale della Shoah la Comunità Ebraica di Milano (Piazza Edmond Jacob Safra 1), la Comunità di Sant’Egidio e la Fondazione Memoriale della Shoah invitano la cittadinanza a manifestare contro la strumentalizzazione della Shoah da parte dei No-Vax.

L’ultimo degli odiosi episodi in cui la Shoah è stata utilizzata dai no-vax e no green-pass è quello avvenuto a Novara sabato 30 ottobre, con una sfilata con pettorine a righe bianche e grigie tenendo in mano una corda a simboleggiare il filo spinato, criticata fermamente dalla Comunità di Milano.

Redazione