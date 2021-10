Milano. Manifestazione in Duomo per dire no alla riforma sanitaria del centrodestra lombardo – FOTO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 ottobre 2021 – Questa mattina i consiglieri regionali del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle hanno partecipato alla manifestazione in Duomo per dire no alla riforma sanitaria del centrodestra lombardo.

Marco Fumagalli (M5S Lombardia) “Diciamo no al sistema sanitario che parifica definitivamente il pubblico con il privato. Ai bisogni dei lombardi dobbiamo rispondere con le risorse pubbliche, solo là dove non arriva il pubblico può intervenire il privato. No al mercato del profitto. Le associazioni e coloro che hanno manifestato oggi hanno dato un indirizzo chiaro ai portavoce regionali di una ferma opposizione alla proposta di legge della Moratti che vuole consegnare la sanità lombarda al privato. Non c’è nessuno spazio per migliorare la legge e quindi se non verrà ritirata, e se non vogliamo consegnare il sistema sanitario nazionale completamente in mano ai privati, occorre che il Governo intervenga sottoponendo al vaglio della corte costituzionale la legge.

Questa legge vuole sostituire alla programmazione pubblica il libero mercato, invece, non ci deve essere nessuna competizione pubblico-privato perché nessuno mai possa trarre profitto sulla nostra salute”, conclude Fumagalli.

“Abbiamo la fortuna, nel nostro paese, di avere un articolo della costituzione, il 32, che dice che il diritto alla salute è universale e abbiamo anche una legge che risale al 1978 che dice che il sistema sanitario nazionale garantisce a tutti le migliori cure possibili. Purtroppo, però, viviamo in una regione che ormai da più di vent’anni non garantisce l’applicazione di quel principio” sono le parole con cui Fabio Pizzul, capogruppo Pd al Consiglio regionale della Lombardia, ha iniziato il suo intervento questa mattina, in piazza del Duomo, durante la manifestazione promossa dalla campagna “Dico 32” per cambiare la sanità lombarda e dire basta al sistema modellato e rimodellato dalle ultime giunte che hanno governato la nostra regione da Formigoni, a Maroni a Fontana.



“È dal 1995 che le diverse leggi che si sono succedute in Regione Lombardia non garantiscono la piena applicazione della normativa nazionale e i motivi sono almeno tre – spiega Pizzul –: non si garantisce l’universalità, dal momento che nella nostra regione la libertà di scelta vale solo per chi ha conoscenze o maggiori possibilità economiche; non esiste una sanità di prossimità, ma ci si può curare solo all’interno delle strutture ospedaliere e, infine, non esiste una appropriatezza di cura e la possibilità di avere una relazione di cura tra medici e pazienti, ma esiste solo una relazione dominata da un criterio economicista”.



“Sarà dunque a partire da questi tre principi – universalità, prossimità e appropriatezza – che come gruppo Pd, a partire dal prossimo 10 novembre, contrasteremo l’ultima non-riforma costruita dalla Moratti che nessuna stortura ha cambiato e lo faremo presentando una nostra visione di sanità per poter arrivare alle elezioni del 2023 con un progetto alternativo che ci permetta di portare nel consiglio regionale non gli interessi di qualcuno, ma i beni comuni e i diritti fondamentali dei cittadini. E per riuscirci è necessario il contributo di tutti”.



“Oggi, qui in piazza, ci sono tantissime sigle e tantissime realtà che, pur con opinioni diverse, hanno tutte un obiettivo comune: il bene dei cittadini lombardi e il diritto alla salute” conclude Pizzul, sottolineando che “in Lombardia esiste un privato che ha sempre fatto e continua a fare affari sulle spalle dei cittadini, ma ce n’è anche uno no profit, il terzo settore, di cui abbiamo estremo bisogno per poter garantire la prossimità di cura a tutti i cittadini. Se cammineremo insieme, da qui al 2023, potremo fare davvero il bene dei cittadini lombardi”.