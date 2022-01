MILANO. MARRAPODI (LEGA): “OPERAZIONE DISTRAZIONE DI MASSA DEL PD, INSULTI GRAVI A ROGGIANI MA LE VIOLENZE?”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 gennaio 2022 – “Il Pd sta mettendo in piedi un’operazione di distrazione di massa partendo da un fatto grave, come le inaccettabili offese via social alla Roggiani, per coprirne uno ben peggiore, ovvero le violenze di Capodanno”. È quanto afferma il consigliere comunale della Lega Pietro Marrapodi riguardo alle polemiche scaturite dai commenti offensivi rivolti alla segretaria del Pd milanese Silvia Roggiani. “Incredibile che il segretario nazionale Letta abbia avuto il coraggio di attaccare Morelli per parole non sue, ma sia stato tanto sbadato da non commentare i gravissimi fatti del Capodanno milanese”.

Così interviene il Consigliere Comunale della Lega a Palazzo Marino, Pietro Marrapodi.

CECCHETTI (LEGA): “ASSURDO PD CHE ATTACCA MORELLI PER COMMENTI ALTRUI. E QUANDO MINACCIANO DI MORTE SALVINI?”

“Le regole di Facebook sono chiare e note a tutti, anche per il PD che adesso attacca e critica il vice ministro al MIMS e nostro deputato milanese Alessandro Morelli, non per la critica politica espressa nel suo post, ma per i commenti beceri, violenti, volgari, espressi dagli haters. Ognuno di noi risponde per quello che scrive, non per quello che commenta la gente che spesso neppure conosce. Morelli ha preso le distanze da questi commenti, li ha censurati e rimossi, ha espresso la sua totale solidarietà alla segretaria milanese del PD, Silvia Roggiani, per cui ogni attacco o critica del PD milanese, lombardo o nazionale è pretestuosa e strumentale. Dobbiamo ricordare agli amici del PD che ogni giorno su Facebook tanti ‘compagni’ invitano a uccidere il nostro segretario Matteo Salvini? Dobbiamo ricordare loro che non sentiamo mai la solidarietà del PD di fronte a questi insulti e violenze? Oppure la levata di scudi del PD serve ad alzare una cortina fumogena sull’arrosto, ovvero a oscurare mediaticamente le violenze sessuali commesse a capodanno a Milano, nella città del degrado, da loro così male amministrata? E comunque io esprimo tutta la mia solidarietà e vicinanza a Silvia Roggiani per i beceri insulti che le sono stati rivolti, come esprimo la solidarietà e vicinanza alle giovani donne molestate a Milano la notte di capodanno.” Lo afferma l’on. Fabrizio Cecchetti, vice presidente dei Deputati della Lega e Coordinatore regionale della Lombarda Salvini Premier.