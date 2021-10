Milano. METEO. ALLERTA ROSSA PER RISCHIO IDROGEOLOGICO DALLA MEZZANOTTE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 ottobre 2021 – Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia, considerato il peggiorare della situazione meteo nelle prossime ore e fino al tardo pomeriggio di domani, ha emanato un’allerta rossa (elevata) per rischio idrogeologico a partire dalla mezzanotte di oggi, lunedì 4 ottobre, allerta arancione (moderata) per rischio idraulico a partire dalle ore 18 e prosegue l’allerta gialla (ordinaria) per temporali e vento forte sul territorio milanese già emanata nelle scorse ore.



Il Comune di Milano ha già attivato il COC (Centro Operativo Comunale), sono attivi i monitoraggi e le squadre di Protezione civile, Polizia locale, MM sono pronte a intervenire in caso di necessità. È previsto un aggiornamento della situazione dopo le ore 18.

V.A.