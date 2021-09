Milano. Mostra fotografica “Un mondo ‘dentro’ – Clausura e carcere”, di Eliana Gagliardoni, nella Basilica di San Carlo al Corso

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 settembre 2021 – Riedizione della mostra fotografica “Un mondo ‘dentro’ – Clausura e carcere”, di Eliana Gagliardoni, che si terrà da lunedì 6 a domenica 19 settembre nella Basilica di San Carlo al Corso, a Milano.

L’esposizione è un viaggio fotografico volto a documentare due mondi apparentemente lontani fra loro, ma per tanti aspetti invece molto simili e complementari: quello delle monache di clausura e quello delle detenute. Gli scatti, inoltre, saranno in vendita e il ricavato sarà in parte devoluto in favore di detenuti bisognosi del carcere di San Vittore.