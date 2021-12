Milano. No-Draghi Day, manifestazione in centro città

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 dicembre 2021 – Nel pomeriggio di oggi, dalle ore 16.00, da Palazzo Lombardia, proseguendo per il centro città da piazza Repubblica e piazza Cavour fino a Piazza della Scala si è svolta una manifestazione con corteo, regolarmente autorizza, alla quale hanno aderito le organizzazioni sindacali Cub, Cobas, Sgb, Slai-Cobas, Usb e Usi-Cit oltre a militanti dei partiti Rifondazione Comunista e Potere al Popolo e numerosi studenti.

Le varie sigle sindacali, CUB in testa, hanno sfilato oggi a Milano come in tutta Italia per dare voce alle rivendicazioni dei lavoratori dei vari comparti produttivi e dei servizi, stanchi di subire da due anni il ricatto della crisi pandemica a discapito di diritti e tutele già da tempo sempre più precari, con costi in termini lavorativi e sociali ormai insostenibili.

A essere contestate le politiche che la Regione e il Governo stanno attuando in tema di sanità, lavoro, pensioni, casa e scuola, sull’onda di un sistematico depauperamento del comparto pubblico a vantaggio del settore privato. Fra le richieste dei numerosi partecipanti il potenziamento della sanità pubblica e l’abolizione dei ticket, la cancellazione della Legge Fornero sul lavoro e sulle pensioni e del Jobs Act, il blocco dei licenziamenti e adeguate risorse per scuola e trasporti.

