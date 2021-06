Milano. Notte violenta a Milano e hinterland: 5 feriti

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 giugno 2021 – Stanotte diversi eventi violenti sono avvenuti a Milano e hinterland.

Alle ore 00:17, a Corimate d’Adda, in via Manzoni, un 40enne, è stato aggredito a pugni. Sul posto sono giunti i Carabinieri e il ferito è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Vimercate.

Alle ore 01::25, a Rozzano, in via Mandorli, un 34enne., è stato aggradito riportando traumi contusivi al volto e alla schiena. Sul posto sono giunti i Carabinieri e il ferito non è stato portato in ospedale.

Alle ore 01:56, a Milano città, in via Giovanni Pierluigi da Palestrina. I.M.E.M.S., un 23 anni ha riportato traumi arti inferiori.

Alle orere 02:20, in piazza Duca D’Aosta, un uomo, dalle generalità non note, è stato trasportato all’ospedale Fatebenefratelli di Milano, con ferite al volto e al torace, in codice giallo. Sul posto è giunta anche la Polizia di Stato per ricostruire quanto avvenuto.

Alle ore 04:14, a Milano, in P.zza Leonardo da Vinci, un 25enne, è stato trasportato in codice rosso alla clinica città Studi per le gravi ferite penetranti riportate all’addome e alla schiena schiena. Anche in questo episodio è intervenuta la Polizia di Stato, che indaga per risalire all’autore e al movente.

V. A.