Milano. Ricettatore di PC, tablet in manette

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 settembre 2021 -Ieri mattina gli agenti della Sezione Investigativa dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno indagato in stato di libertà in via Marelli un cittadino 59enne per ricettazione.

I poliziotti hanno fermato l’uomo per un controllo all’altezza della fermata MM1 Marelli e lo hanno trovato in possesso di un PC portatile formattato e privo di file compatibili con un normale utilizzo. Richieste informazioni, l’uomo ha ammesso che il computer era di probabile provenienza furtiva e di averlo acquistato circa 6 mesi prima ad un prezzo di molto inferiore a quello di mercato. I poliziotti, insospettiti, hanno sottoposto l’uomo a perquisizione domiciliare, trovandolo in possesso di 17 computer, 1 telefono, 1 tablet, 3 paia di cuffiette e 3 pennini per touch screen.