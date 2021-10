Milano San Donato. Precipita ultraleggero, 8 morti; incendio in un edificio

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 ottobre 2021 – Intorno alle ore 13.10, a Milano al confine con San Donato Milanese, tra via 8 Ottobre 2021 (giorno in cui ci fu la tragedia a Linate, quest’anno ricorre il 20° Anniversario) e via Marignano, nel parcheggio attigua alla linea M3 della Metropolitana che fa capolinea a San Donato Milanese, è precipitato un ultraleggero privato, con a bordo 8 persone (il pilota più sette passeggeri) cadendo su un edificio, che è andato in fiamme. L’aereo sarebbe precipitato, dopo il decollo.

Sul posto sono giunte quattro ambulanze, l’elisoccorso e un’automedica insieme ai Vigili del Fuoco e alle forze dell’ordine, la Polizia e la Polizia Locale di Milano.

A seguito di ulteriori verifiche, le persone decedute a bordo del velivolo risultano 8 (1 pilota + 7 passeggeri). Sono in corso le operazioni di identificazione dei corpi. Al momento non risultano altre persone coinvolte nell’evento.

Tutti gli occupanti sono deceduti. Al momento sono in corso le operazioni di verifica di eventuali altri coinvolti.