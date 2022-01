Milano. Sfonda vetri auto con piccone in piazza Selinunte, arrestato

Nel pomeriggio di ieri, alcuni cittadini di Piazza Selinunte hanno chiamato il 112 per richiedere l’intervento contro un 22enne egiziano, che armato di piccone e con una pettorina catarifrangente, aveva sfondato i finestrini di alcune auto per rubare. Un volta giunti i poliziotti, lo hanno sorpreso mentre tentava di rubare in un’abitazione, così lo hanno arrestato.

Nella serata di ieri, in un bar ristorante, gli agenti della Questura sono intervenuti e hanno arrestato un tunisino 18enne, mentre era in un bar ristorante in zona stazione Centrale

L’uomo, insieme ad un’altra persona, dopo aver minacciato il proprietario del locale per farsi consegnare dei soldi, quest’ultimo li ha invitati a sedersi e cenare, non avendo con sé denaro. Ma, alla fine della cena, il 18enne lo ha minacciato con un coltello, mentre il l’uomo che era in compagnia con lui cercava di calmarlo e farlo desistere. Così, sono state chiamate le forze dell’ordine, che hanno preso il 18enne, mentre, l’altro si è dato alla fuga.

V. A.