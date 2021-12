Milano. Un libro in dono ai piccoli pazienti dell’ASST Gaetano Pini-CTO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 dicembre 2021 – Il tempo trascorso in ospedale può essere il momento giusto per i più giovani per appassionarsi alla lettura. È con questo spirito che l’ASST Gaetano Pini-CTO questa mattina ha regalato un libro a ogni piccolo paziente ricoverato in area pediatrica: un dono in vista delle festività natalizie che si avvicinano ma anche un gesto simbolico per promuovere la lettura tra i più giovani. Non per tutti i bambini è facile entrare in contatto con i libri e scoprire l’emozione di immergersi nella lettura. L’iniziativa nasce quindi dall’idea di trasformare il periodo di ricovero in un momento di arricchimento e di crescita. Con il supporto del maestro Paolo della Scuola in Ospedale – progetto dell’ASST con l’Istituto Cavalieri di Milano – nei giorni scorsi ai genitori è stato chiesto di indicare cosa piacesse leggere ai piccoli pazienti per individuare i titoli migliori. La selezione è avvenuta tra i numerosi volumi donati negli anni dalle maggiori case editrici italiane come la Giunti e la Mondadori.

V.A.