Milano. Vaccinazioni kids: in centinaia in viale Scarampo

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 dicembre 2021 – Prosegue la campagna vaccinale e nonostante la giornata festiva e dopo giornata di Festa del Natale, in centinaia si sono sottoposti nei vari centri vaccinali alle somministrazioni.

La coda a Palazzo delle Scintille

Tantissimi in coda a Palazzo delle Scintille, ma, anche tanti in fila in via Scarampo, dove i vi è la struttura realizzata in Fiera per vaccinare contro il covid i bambini e le bambine dai 5 agli 11 anni. Clima sereno e velocità hanno accompagnato i tanti piccoli a sottoporsi al vaccino. l’hub allestito presso la Fiera vecchia di Milano (Portello) dove, grazie alla cooperazione di 5 ospedali milanesi, sono state aperte 18 linee vaccinali.

Nell’HUB, Murales con immagini dei vari personaggi dei cartoni animati accompagnano i bimbi dall’ingresso fino all’uscita e, subito dopo la vaccinazione, ogni bimbo riceve il ‘Certificato di valore’ dove, a fianco del nome si legge ‘ha dimostrato il merito di aver intrapreso una missione straordinaria contro il Coronavirus’.

V. A.