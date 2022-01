Milano. Violenze in Duomo, in Piazza Mercanti, fiaccolata di Fratelli d’Italia

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 gennaio 2022 – Nel tardo pomeriggio di oggi, in piazza Mercati, ritrovo di tanti giovani figli di immigrati, Fratelli d’Italia è scesa in piazza, dopo le violenze in piazza Duomo a Capodanno, con una fiaccolata per chiedere legalità e sicurezza. “Milano non è sicura, non possiamo più chiudere gli occhi di fronte a questa realtà.Il buonismo e la tolleranza immigrazionista hanno fallito.Questa sera in piazza Mercanti per dire BASTA!Fratelli d’Italia c’è!” il commento di Fabio Raimondo, consigliere comunale di Cesano Boscone e coordinatore del partito.

V. A.