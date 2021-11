MINACCE A TOTI, PRESIDENTE FONTANA: VILI ATTI DA CONDANNARE CON FERMEZZA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 02 novembre 2021 – “Esprimo solidarietà e vicinanza al collega Giovanni Toti per le vili minacce subite, episodi inquietanti che hanno reso necessaria anche l’assegnazione della scorta. Si tratta di atteggiamenti da condannare ‘senza se e senza ma’, che non devono minimamente condizionare il suo impegno politico e istituzionale per la Liguria e l’Italia. A Giovanni, anche a nome di tutta la Lombardia, rivolgo un sincero incoraggiamento ad andare avanti con la determinazione di sempre”.

Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in merito alle minacce rivolte al governatore della Liguria, Giovanni Toti, al quale è stata assegnata la scorta.

Redazione