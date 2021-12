MIND. REGIONE FINANZIA CON 1,5 MILIONI PROGRAMMA ‘SKYDECK’, GUIDESI: VOGLIAMO ATTRARRE START UP IN LOMBARDIA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 03 dicembre 2021. Regione Lombardia e Fondazione Cariplo finanziano con 2,75 milioni di euro l’Accordo quadro per lo sviluppo di programmi di accelerazione di start up a supporto dell’ecosistema dell’innovazione italiano siglato da Lendlease, Berkeley SkyDeck e Cariplo Factory per il 2022. Si crea così un collegamento tra l’Italia e la Silicon Valley, luogo centrale a livello globale per il mondo dell’innovazione.

VALORIZZARE ECCELLENZE – L’iniziativa, presentata oggi a ‘Mind’, intende valorizzare tutte le eccellenze presenti nell’ecosistema della ricerca e dell’innovazione e quelle di ‘Mind’, il distretto dell’innovazione nato nel 2018 nell’ex area Expo da una partnership pubblico-privata tra Arexpo e Lendlease, che vede la presenza di attori di primo piano del mondo della ricerca e dell’innovazione quali l’Università di Milano Statale, l’IRCCS Galeazzi, la Fondazione Human Technopole e la rete di imprese Federated InnovationTM @MIND.

GUIDESI: INIZIATIVA DÀ SPINTA A INNOVAZIONE – “Regione Lombardia – ha affermato l’assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi – sostiene questo programma con 1,5 milioni di euro perché si tratta di un’iniziativa in grado di dare una spinta all’innovazione nei settori strategici per la competitività e la ripresa del sistema economico lombardo, catalizzando e valorizzando l’ecosistema di imprese, università, investitori e istituzioni e diventando un punto di riferimento per lo sviluppo di nuove competenze e di attrattività per nuovi talenti e nuove start up in Lombardia”.

FOSTI (CARIPLO): PUNTO DI RIFERIMENTO PER LA CRESCITA E LA COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA TERRITORIALE – “La nascita di SkyDeck Europe – ha affermato Giovanni Fosti, presidente di Fondazione Cariplo – è un grande risultato. Questo progetto permetterà di creare un punto di riferimento per la crescita e la competitività del sistema territoriale, rafforzando imprese ad alto potenziale di innovazione, università, centri di ricerca e parchi scientifici”.

WINNET (BERKELEY SKYDECK): SIAMO ENTUSIASTI – “Siamo entusiasti – ha aggiunto Caroline Winnet, executive director di Berkeley SkyDec – di lanciare questa rivoluzionaria partnership che porterà l’ecosistema dell’innovazione e dell’imprenditorialità di UC Berkeley a Milano. La missione di SkyDeck è trovare e accelerare le migliori start up al mondo e offrire opportunità formative per i nostri studenti che potranno imparare da queste start up in crescita”.

RUCKSTUHL (LENDLEASE): SPINGERE L’INNOVAZIONE IN ITALIA E IN EUROPA – “Oggi si realizza un progetto – ha spiegato Andrea Ruckstuhl Director EMEA di Lendlease, a capo delle attività in Italia – al quale lavoriamo da oltre due anni. Grazie al supporto di Fondazione Cariplo e Regione Lombardia, SkyDeck porta le migliori pratiche internazionali per spingere l’innovazione in Italia e in Europa. Un tassello fondamentale nell’ecosistema di MIND che comincerà a popolarsi in queste settimane con l’ingresso delle prime aziende private.

MANGO (CARIPLO FACTORY): COLLABORAZIONE PUBBLICO-PRIVATO POTRÀ GENERARE UN INCREMENTO DELL’ATTRATTIVITÀ DEL NOSTRO PAESE – “Siamo molto felici – ha aggiunto Carlo Mango, consigliere delegato di Cariplo Factory – di collaborare con un’eccellenza globale come Berkeley SkyDeck. Questa partnership rappresenta per Cariplo Factory un riconoscimento per il suo costante impegno da ‘catalizzatore’ svolto negli ultimi anni per far crescere l’ecosistema italiano dell’innovazione. Siamo certi che questa collaborazione pubblico-privata (profit e no profit) possa generare un incremento dell’attrattività del nostro Paese a livello internazionale”.

IL PROGRAMMA – Il programma di accelerazione di SkyDeck è un punto di riferimento nella Silicon Valley e ogni anno raccoglie oltre 3.000 candidature da tutto il mondo, a fronte di 40 accettate per ciascun periodo. A oggi SkyDeck ha supportato lo sviluppo di oltre 1.000 start up. Le start up hanno raccolto oltre 1,5 miliardi di dollari, 80 di queste start up hanno raccolto investimenti dopo il programma di accelerazione per 1,47 miliardi di dollari, anche grazie alla sinergia operativa con Berkeley SkyDeck Fund che vanta tra i suoi sottoscrittori Sequoia Capital, Mayfield Fund, Canvas Ventues e Sierra Ventures.