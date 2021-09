Miogas & Luce: dieci lavoratori stabilizzati a Rozzano e taglio del nastro per un nuovo sportello nel Sud Milano

Poker di aperture e dieci lavoratori stabilizzati a Rozzano da parte della storica ex municipalizzata, leader nella fornitura di gas e luce nell’area sud milanese

(mi-lorenteggio.com) ROZZANO, 30 settembre 2021 – Miogas & Luce non ferma la sua corsa per garantire migliori servizi sul territorio ai propri clienti, siano essi famiglie o aziende. Per questo, giovedì 30 settembre alle ore 18.00 si apriranno le porte di un nuovo punto Miogas & Luce, proprio in Piazzale Alboreto a Rozzano. Diventano così 4 le agenzie solo su Rozzano, a cui si aggiungono le 6 nei comuni di Binasco, Gaggiano, Melegnano, San Giuliano Milanese, Zibido San Giacomo e la giovanissima a Pieve Emanuele, inaugurata a giugno 2021.

Dieci sportelli per una presenza capillare sul territorio, con un focus costante sui concetti di prossimità e vicinanza. Nell’era del digitale, accelerata dalla situazione pandemica, Miogas & Luce resta un baluardo del “negozio di vicinato” e del consulente che conosci di persona e che sai dove e come trovare quando ne hai bisogno. Tutto questo senza mai dimenticare le nuove tecnologie, attraverso app, pagamenti on line, call center e un assistente on line direttamente sul sito www.miogas.it.

La Società del Sud Milano, da sempre attenta ai temi di carattere ambientale ed efficienza energetica, ha inoltre da poco lanciato la vendita di caldaie a condensazione e climatizzatori di ultima generazione. La green economy – spiega Fabio Pepe di Miogas & Luce – oltre a portare benefici all’ambiente, può essere un volano per la generazione di nuovi posti di lavoro sui territori.

E nuove aperture significa, appunto, anche nuovi posti di lavoro. La Società, infatti, solo negli ultimi 3 mesi ha assunto, formato e stabilizzato 10 dipendenti. Un’azienda in continua espansione come Miogas & Luce, che però resta fedele al territorio, è continuamente in cerca di nuove figure professionali, che seleziona accuratamente proprio a partire dal Sud Milano. Quello che cerchiamo – spiega Fabio Pepe – sono persone motivate e con un forte potenziale. In altre parole, siamo alla ricerca di talenti, da inserire nel nostro organico.

È possibile consultare le posizioni aperte su www.miogas.it/lavora-con-noi