MONTAGNA E SPORT, AL VIA LE ESCURSIONI ESTIVE E ARRAMPICATE IN FALESIA: ECCO DOVE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 giugno 2021 – Con un ventaglio di otto percorsi di diversa difficoltà, che si snodano tra alcuni degli scorci più belli delle cime e delle vallate lombarde, prende il via domenica 4 luglio il programma 2021 delle escursioni estive e delle arrampicate in falesia organizzate dalle Guide alpine e dagli Accompagnatori di media montagna regionali.

“Per tanti giovani e adulti, soprattutto di città, quest’iniziativa – sottolinea Antonio Rossi, sottosegretario alla presidenza della Regione Lombardia con delega a Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi – rappresenta la prima vera occasione per immergersi pienamente nella natura dopo le restrizioni degli scorsi mesi legate al Covid”.

GENITORI E FIGLI INSIEME ALLA RICONQUISTA DELLA LIBERTÀ – “Una riconquista di libertà – prosegue Rossi – resa possibile anche grazie al successo della campagna vaccinale approntata dalla Giunta regionale. Ai tanti genitori, interessati a vivere quest’esperienza di sport e avventura nella natura con i propri figli, consiglio di provare oltre alle escursioni nei parchi anche le arrampicate in falesia. Permettono, infatti, di imparare a conoscere e apprezzare la fauna e la flora delle nostre splendide montagne da un punto di vista privilegiato. Sono tracciati che offrono vedute eccezionali, di varia difficoltà, adatti quindi anche ai neofiti. Alcuni sono già stati totalmente riqualificati con attrezzature nuove e cartellonistica che comprende indicazioni culturali, grazie ai fondi erogati dalla Giunta Lombarda, e possono essere vissuti in maniera davvero completa”.

LA GIORNATA REGIONALE PER LE MONTAGNE DELLA LOMBARDIA – L’edizione 2021 dell’iniziativa si articola da luglio a ottobre. Sono previste 24 escursioni in montagna nei parchi regionali e nazionali e 18 giornate di arrampicata in falesia. “Tutte sono completamente gratuite e offrono esperienze da affrontare in allegria e in sicurezza – sottolinea Rossi – grazie alla presenza delle guide alpine e degli accompagnatori di media montagna”. Il via è fissato, appunto, per domenica 4 luglio, in concomitanza con la Giornata regionale per le montagne della Lombardia. “Il programma – aggiunge il pluricampione olimpico – comprende proposte adatte a tutti, dalle famiglie con bambini dai 10 anni in su agli escursionisti esperti. I percorsi sono davvero affascinanti. Difficile, quindi, resistere dal farsi invogliare a preparare lo zainetto per partire per una giornata di sport e natura sulle cime lombarde”.

DALLO STELVIO ALLA GRIGNA, UN WEEKEND PER TUTTI – “La nostra regione – conclude il sottosegretario Rossi – offre innumerevoli opportunità di fascino per vivere la montagna a 360 gradi e a leggere gli appuntamenti previsti quest’anno dall’iniziativa delle Guide alpine viene voglia di partire ogni weekend”.

I PERCORSI – A seguire i percorsi delle otto escursioni e delle due arrampicate in falesia previste per il 4 luglio.

Stelvio, Val di Rezzalo: Fumero-Pontela-Rifugio la Baita (SO).

Adamello: Lago della Vacca, ai piedi del Cornone di Blumone (BS).

Alto Garda: Monte Tombea (BS).

Campo dei Fiori: dalla Prima Cappella all’osservatorio astronomico (VA).

Grigna Settentrionale: Baiedo-Piani di Nava-Rifugio Riva (LC).

Monte Barro: il Sentiero Numero 1, il Gran Tour del Monte Barro (LC).

Orobie Bergamasche: alla scoperta della Conca dei Campelli e del rifugio Campione (BG).

Orobie Valtellinesi: alla Baita Pioda, un balcone privilegiato sui 3000 orobici (SO).

LE ARRAMPICATE – Le arrampicate (entrambe in provincia di Sondrio) sono in Valmasino (Sasso di Remenno) e in Valchiavenna (Sasso del Drago). Può parteciparvi anche chi non ha mai arrampicato e gli organizzatori forniranno il materiale tecnico necessario a chi ne fosse sprovvisto.

ISCRIZIONI – Le iscrizioni alle iniziative della giornata inaugurale della stagione 2021 sono possibili sino a giovedì 1° luglio, tramite il sito del Collegio Regionale Guide alpine Lombardia (www.guidealpine.lombardia.it).