MONTISOLA STOP ALLE BICICLETTE: LA PROTESTA DEGLI AMBIENTALISTI E DEGLI OPERATORI TURISTICI

Montisola, 28 luglio 2021

Con il pretesto di mettere in sicurezza l’incolumità dei residenti

sulle strade di Monte Isola, peraltro chiuse da sempre alle

automobili, il Comune ha deliberato il divieto ai visitatori di sbarco

e utilizzo delle biciclette e dei monopattini elettrici.

Il sorprendente e immotivato provvedimento scatterà il 7 e cesserà il

29 agosto. Come ogni anno l’isola è molto frequentata nel periodo

estivo da turisti italiani e stranieri in particolare nei week end.

Non certo in quantità tale da provocare pericoli per la libera

circolazione di pedoni, motocicli (ammessi ai soli residenti). Con

questo provvedimento Monte Isola si mette in contrasto con le

indicazioni europee e nazionali di sviluppo della mobilità

sostenibile. E pensare che solo 3 anni fa la Navigazione del Lago

d’Iseo, che gestisce i battelli sul lago (società pubblica dei comuni

tra cui quello di Monte Isola) aveva promosso un’iniziativa

eco-sostenibile Bike-Friendly per 6 mesi, con trasporto gratuito di

bici e ciclisti dai paesi rivieraschi a Monte Isola con il chiaro

intento di sviluppare un turismo eco sostenibile per apprezzare meglio

il bellissimo paesaggio e mantenere l’ambiente il meno contaminato

possibile.Sorprende che il divieto dell’uso delle biciclette non valga

per quelle che sono già a Monteisola, non tanto quelle dei residenti

ma a quelle dei 3 noleggiatori locali che a questo punto farebbero

affari d’oro.

L’afflusso estivo delle biciclette può essere gestito con forme di

regolamentazione della circolazione come: sensi unici, riduzione della

velocità consentita (20/30 km/h per i motocicli), contingentamento

giornaliero d’ingresso per le sole bici (circa 80 bici al giorno non

influiscono certamente sulla gestione del traffico su di una

superficie così ampia e variegata come quella dell’Isola) ed altro ma

non con il divieto di sbarco e utilizzo indiscriminato. Invitiamo il

Sindaco a rivedere la sua decisione che limiterebbe fortemente

l’afflusso dei visitatori e farebbe perdere la competitività turistica

non solo all’isola lacustre più grande d’Europa ma anche tutte le

strutture (alberghi, camping e B&B) del Sebino e darebbe un’immagine

decisamente poco gradevole a livello nazionale ed internazionale.

Iseo, 28 luglio 2021

Legambiente Basso Sebino Dario Balotta

Legambiente Alto Sebino Massimo Rota

Consorzio Camping del lago d’Iseo (Lake Iseo Holiday) Ines Moretti e

Giorgia Nulli

FIAB Lombardia (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) piercarlo

Bertolotti

Parco della Franciacorta Franco Gafforelli

Italia Nostra Vallecamonica Dario Furlanetto

Legambiente Bergamo Elena Ferrario