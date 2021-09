MOSTRA CONCORSO DELLE VETRINE DI ABBIATEGRASSO

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 30 settembre 2021 – Come da tradizione viene riproposta la MOSTRA CONCORSO DELLE VETRINE sabato 16 ottobre, a cominciare dalle ore 20.00. Quest’anno il tema è LIBERO.

Una GIURIA TECNICA di giornalisti delle testate locali valuterà le creazioni la sera stessa e, a partire da martedì 19 ottobre, si potrà VOTARE ONLINE attraverso la galleria fotografica pubblicata sulla pagina Facebook di Parco Naviglio.

Le vetrine, suddivise nelle categorie ALIMENTARI e NON ALIMENTARI, rimarranno allestite la settimana successiva in modo che il pubblico le possa ammirare per più tempo.

I negozi interessati sono pregati di comunicare la loro adesione alla mail m.abbiategrasso@unione.milano.it oppure contattando il numero 02-94967383 entro e non oltre giovedì 14 ottobre.

Organizza Confcommercio Abbiategrasso.

(In foto la vetrina di FORNO E SAPORI, Corso San Pietro-54, Primo Premio Assoluto lo scorso anno)