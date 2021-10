Musica rock e metal indipendente: al via la V edizione del festival streaming “La Ley del Rock”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 ottobre 2021 – Il 9 Ottobre alle 23 ora italiana la quinta edizione del festival prodotto da #MaxMontanari (ceo dell’etichetta italiana #alkatrazmanagement e a/r in #sounditaliawebtv, produttore musicale vincitore del premio come “Miglior artista straniero” in America Latina) e #PabloRodriguezCortaberria Produttore argentino di #PicanteRecords, chiude il suo primo percorso dando spazio all’Argentina !

16 hs USA | 17 hs Colombia, Chile, Peru’ | 18 hs Argentina, Brasil | 23 hs Europa

6am del 10 Ottobre in Giappone

“La Ley del Rock” è un gruppo di band, media e giornalisti che lavorano insieme, in tutto il mondo, a sostegno della musica rock e metal indipendente, che, come una grande famiglia, condividono ogni giorno informazioni sul proprio social network, degli altri membri della “famiglia”.

La 5ta edizione del festival streaming piu “Compartido” al mondo, dedica questa edizione ad uno dei due produttori dell’evento: L’argentina di Pablo Rodriguez Cortaberria presenta la propria anima musicale con la presenza del 50% delle band localizzate nel paese di origine del produttore / Musico che , assieme all’ italianissimo Max Montanari (mucista e produttore musico-televisivo) ha dato vita a questo grande evento che è sempre piu’ internazionale:

“Questa Edizione (Racconta Pablo) è la chiusura di un cerchio partito dall’ America latina per unirsi con l’Europa e l’ Italia del mio grande amico Max !

Dalla Prossima 6sta edizione (che si terrà a fine Novembre) i media che ci supportano sceglieranno assieme al pubblico la band che verrà prodotta dalla nostra società ! “

Continua Max Montanari ” La Ley del rock e’ l occasione per fare un passo avanti verso la produzione di realtà che veramente lo meritano e ci credono e che grazie ai nostri partners media avranno un appoggio pazzesco e globale al singolo che gli produrremo” !

In Un Momento davvero difficile per l’arte e la musica, una proposta di produzione come questa è davvero una goccia in mezzo ad un mare.

Questa 5ta edizione presenta il seguente bill:

1 – Poolpo – República Dominicana

2 – Fourth Son South – Sudafrica

3 – Daimon – Argentina

4 – De Wallen – Sudáfrica

5 – Psylover – Argentina

6 – Bring to Bear – Uk

7 – Leonor Marchesi – Argentina

8 – Overthrust – Africa

9 – Elessär – Argentina

10 – Phoenix Van Der Weiden – Brasil

11 – Promesa – Argentina

12 – AR-82 – Argentina

Anche questa edizione sarà condivisa su oltre 100 media in tutto il mondo, accomunati dalla stessa ideologia del lavoro:

share oggi è la risposta del mondo musicale alla grave situazione che sta attraversando la cultura. Dove gli spazi non si trovano, si creano.

