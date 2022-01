MyFrenchFilmFestival edizione Milano| Sette serate in compagnia della cinematografia francese al Cinemino e all’Institut français

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 gennaio 2022 – Il cinema è cinema solo al cinema: forti del loro amore per le “salles obscures”, il CinéMagenta63 e il Cinemino presentano a Milano, in presenza, una selezione di titoli della 12a edizione di MyFrenchFilmFestival.

MyFrenchFilmFestival è un concetto inedito che ha lo scopo di far scoprire i giovani registi francofoni e che permette agli internauti di tutto il mondo di condividere il loro amore per il cinema francese.

Dal 20 gennaio al 14 febbraio si terrà l’edizione milanese del MyFrenchFilmFestival in due sale: CinéMagenta63 presso l’Institut français Milano in Corso Magenta 63 e il Cinemino di via Seneca 6.

Sette serate per un cartellone composto da film inediti in Italia scelti dalle sezioni Night Tales/Racconti notturni, Bold Youth/Intrepida gioventù, Troubled Identities/Identità travagliate, senza dimenticare il cinema di animazione né i cortometraggi.

Una festa per i cinefili, con produzioni recentissime in cui registi, sceneggiatori e attori fanno riecheggiare l’energia dei giovani, le speranze dei bambini, gli interrogativi degli adulti. Facendoci ridere, tremare, magari piangere: emozioni che si apprezzano al meglio nel buio di una sala, tra sconosciuti che le condividono.

Dicono gli organizzatori: “MyFrenchFilmFestival vuole essere una dichiarazione d’amore a un cinema inclusivo, contemporaneo, spesso divertente, che siamo felici di proporre al pubblico milanese, con tutte le precauzioni necessarie e con l’augurio di poter vedere ancora e ancora i film nel loro habitat naturale: la sala cinematografica”.

Tutti i film sono in versione originale francese con sottotitoli in italiano.

PROGRAMMA

Giovedì 20/01, ore 18.00 | CinéMagenta63

Médecin de Nuit di Elie Wajeman (Francia, 2020, 82’)

Venerdi 21/01, ore 19.30 | Il Cinemino

Serata cortometraggi:

An Eye For an Eye (Francia, 2019, 6’) di Boileau, Guimont, Courtoise, Lecroq, Hunt, Briantais

Love Hurts (Francia, 2020, 31’) di Elsa Rysto

The Right Words (Francia, 2021, 15’) di Adrian Moyse Dullin

Ourse (Francia, 2021, 27’) di Nicholas Birkenstock

Giovedì 3/02, ore 18.00 | CinéMagenta63

À l’abordage di Guillaume Brac (Francia, 2020, 95’)

Venerdì 4/02, ore 19.30 | Il Cinemino

Playlist di Nine Antico (Francia, 2020, 88’)

Giovedì 10/ 02, ore 18.00 | CinéMagenta63

Indes Galantes di Philippe Béziat (Francia, 2020, 108’)

Sabato 12/02, ore 15.00 | CinéMagenta63

Calamity di Rémi Chayé (Francia, 2020, 82’)

Lunedì 14/02, ore 19.30 | Il Cinemino

Médecin de Nuit di Elie Wajeman (Francia, 2020, 82’)

Institut Français Milano

C.so Magenta 63, Milano

biglietto intero 7 €

tariffa ridotta 5€ (abbonati carte IFM, over 65, bambini fino ai 12 anni, insegnanti di francese nelle scuole italiane, insegnanti EsaBac, associazione FLAM)

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Il Cinemino

Via Seneca, 6 Milano

Ingresso a tariffa ridotta 5€

L’accesso in sala è consentito solo ai soci tesserati | Tessera 5€

TESSERA OBBLIGATORIA DA RICHIEDE UN GIORNO PRIMA

SUL SITO DE IL CINEMINO