Nasce il SUAP Associato Nord-Ovest Milano: un unico sportello per le imprese del territorio

(mi-lorenteggio.com) Rho, 20 luglio 2021 – Supportare le aziende del territorio, semplificando i processi e ottimizzando la gestione, fornendo personale specializzato e una omogeneità di trattamento delle pratiche: sono gli obiettivi alla base del neonato “SUAP Associato Nord-Ovest”, lo Sportello Unico per le Attività Produttive che risponde alle esigenze di più Comuni.

Avviato in collaborazione con Assolombarda, Camera di Commercio di Milano, Monza e Brianza, Lodi, Regione Lombardia e Città Metropolitana il “Suap Associato Nord-Ovest Milano”, si propone come punto di riferimento per i 16 Comuni del Patto del Nord Ovest. Rho è l’ente capofila, mentre hanno già aderito i comuni di Bollate, Cesate, Pogliano, Pregnana e Vanzago. Altri potrebbero unirsi in futuro: la platea di riferimento complessiva dei 16 comuni del Patto del Nord Ovest è di circa 314.000 abitanti, con 24.000 imprese e 105.000 addetti.

La creazione dello Sportello unico, che aveva già raccolto l’approvazione unanime della Commissione Affari Istituzionali e organizzazione di Rho il 6 luglio, è stato ratificato il 15 luglio dal Consiglio Comunale di Rho.

Il progetto nasce nel 2017 e, dopo una fase di start up finanziata da Città Metropolitana con 22mila euro e un ritardo dovuto all’emergenza sanitaria, si appresta a partire: “Diversi comuni si erano rivolti al Comune di Rho negli anni scorsi chiedendo di attivare una gestione associata del servizio SUAP a supporto delle imprese del territorio, così da garantire una omogeneità nel trattamento delle pratiche e anche competenze specialistiche di un certo livello, che difficilmente i piccoli Comuni riescono a reperire per problemi di personale non formato e di un numero esiguo delle pratiche gestite. Oggi siamo riusciti a rendere realtà questo progetto per aiutare e incentivare le attività produttive del territorio: voglio ringraziare gli uffici comunali per il loro impegno e la loro professionalità, riconosciuta anche nei Comuni del territorio” dice il sindaco, Pietro Romano.

“L’obiettivo è creare un servizio che sia attrattivo per le attività imprenditoriale che operano nel rhodense – spiega il vicesindaco e assessore al Commercio, Andrea Orlandi -. Vogliamo fornire alle aziende supporto per semplificare e facilitare le attività. L’auspicio è che altri Comuni comprendano i benefici della gestione associata e decidano di unirsi al Suap: la gestione unica delle funzioni di sportello è fondamentale per promuovere l’imprenditoria territoriale, attraverso una disciplina uniforme e un lavoro coordinato in rete. Un ringraziamento particolare va all’assessore Sabina Tavecchia, che ha seguito le prime fasi del progetto gettando le basi per la sua realizzazione”

L’avvio dell’attività in forma associata avverrà, secondo accordi, con la formale adesione di un comune per volta per agevolare l’allineamento operativo e informare l’utenza. Il primo a formalizzare l’adesione al SUAP Associato sarà il Comune di Bollate, seguito da Cesate, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese e Vanzago. I comuni potranno condividere del personale (che rimane in carico all’ente di appartenenza) o versare un corrispettivo nel caso in cui non abbiamo risorse da dedicare a tali attività associate. A livello economico, per il comune di Rho il servizio non comporta spese o guadagni: i costi di struttura saranno ripartiti tra i comuni aderenti, anche in base al numero di pratiche.