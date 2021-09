INAUGURATO IL NUOVO TRATTO CICLABILE DEL PROGETTO “PIÙ BICI” CHE COLLEGA ZIBIDO SAN GIACOMO CON BASIGLIO

(mi-lorenteggio.com) Zibido San Giacomo, 6 settembre 2021 – Si sono conclusi i lavori nel Comune di Zibido San

Giacomo per la realizzazione di un tratto del progetto “Più BICI”, co-finanziato da Regione

Lombardia con fondi europei POR FESR. Domenica 4 settembre si è svolta l’inaugurazione alla

presenza del Sindaco Sonia Belloli e degli assessori. Presenti anche il Sindaco di Basiglio Lidia

Reale e il consigliere regionale Riccardo Pase, Presidente della Commissione “Ambiente e

Protezione Civile”.



Il progetto si colloca all’interno di una serie di interventi condivisi con i comuni limitrofi di Assago,

Buccinasco, Pieve Emanuele e Zibido San Giacomo che hanno lo scopo di realizzare i

collegamenti mancanti della rete ciclabile in relazione alle connessioni tra i centri abitati, con le

stazioni ferroviarie di Corsico e di Pieve Emanuele oltre che tra i Percorsi Regionali PCIR n. 5 “Via

dei Pellegrini”, e n. 9 “Navigli”.

L’obiettivo del progetto “Più BICI” è di creare una fitta interconnessione fra i centri abitati, già

spesso “saldati” fra loro dal punto di vista insediativo, e la rete diffusa dei trasporti pubblici (linea

suburbana S9, linea M2 Metropolitana Milanese e trasporto pubblico su gomma).

Il collegamento tra le ciclabili esistenti di Moirago e il Comune di Basiglio si sviluppa in parte

all’interno della Cava Giuseppina e in parte nelle aree agricole della Cascina Giuseppina ed è

stato realizzato con un fondo in calcestre poiché interessa aree di particolare pregio ambientale

e inserite all’intero del Parco Agricolo Sud Milano.

