Navigli – Romolo. ‘Strage di via Schievano’, commemorati i poliziotti uccisi dalle Brigate Rosse – VIDEO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 gennaio 2022 – Questa mattina il Questore Petronzi ha commemorato in via Schievano, in zona Romolo, a Milano i tre poliziotti della volante che, l’8 gennaio 1980, furono vittime di un agguato rivendicato dalle Brigate rosse .Il 50enne Antonio Cestari, il 32enne Rocco Santoro e il 25enne Michele Tatulli, insigniti della medaglia d’oro al merito civile “alla memoria” nel 2004, mentre transitavano in auto sotto un ponte, furono bloccati da un automezzo: dagli occupanti del mezzo e da altri terroristi, nascosti nei pressi, partirono numerosissimi colpi di arma da fuoco che uccisero i tre poliziotti.

Cercando online, abbiamo trovato questo video degli studenti dell’Istituto Varalli di Milano,,che hanno ricostruito la cronaca di quel 8 gennaio 1980, un video realizzato all’interno del Progetto “MEMENTO – Percorsi nella Memoria”, coordinato da Danilo della Mura.

V. A.