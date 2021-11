NoBody a Buccinasco. Viaggio sensoriale attraverso la tratta e lo sfruttamento sessuale

Sabato 4 e domenica 5 dicembre alla Cascina Robbiolo l’installazione teatrale prodotta dalla Compagnia FavolaFolle e da LULE onlus con il patrocinio del Comune di Buccinasco nell’ambito della rassegna dell’assessorato alle Pari opportunità “Donne. Libere, scarmigliate e fiere”

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 29 novembre 2021 – Un’installazione teatrale che invita il pubblico a guardare oltre il velo dell’apparenza con un’esperienza immersiva nel fenomeno della prostituzione e della tratta degli esseri umani, prendendo coscienza in maniera immediata ed epidermica degli aspetti più oscuri del fenomeno. Sabato 4 e domenica 5 dicembre alla Cascina Robbiolo di via Aldo Moro 7 si terrà “NoBody”, un viaggio sensoriale attraverso lo sfruttamento sessuale prodotto dalla Compagnia teatrale FavolaFolle e da LULE onlus, con il patrocinio del Comune di Buccinasco: un’iniziativa disensibilizzazione all’interno del progetto “Mettiamo le ali” finanziato dal Ministero delle Pari opportunità e sostenuto dai fondi otto per mille valdese.

“Dopo gli eventi emozionanti delle scorse settimane – dichiara Grazia Campese, assessora alle Pari opportunità – con il corteo delle donne in memoria delle vittime di femminicidio e lo splendido spettacolo su Frida Kalho, siamo pronti per un’altra esperienza intensa che ci permetterà di comprendere meglio il fenomeno della tratta di essere umani, delle donne costrette a prostituirsi e rese schiave e sfruttate, di cui si parla troppo poco. Invito a partecipare soprattutto gli uomini”.

L’installazione ha una durata di 45 minuti in cui il pubblico, composto di 15 persone alla volta, attraverserà cinque spazi e incontrerà cinque attrici che lo accompagneranno in un viaggio sensoriale. L’ingresso (vietato ai minori di 14 anni) è gratuito con green pass e su prenotazione: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-nobody-buccinasco-04-05-dicembre-212557413947

