Novate Mezzola (So), Escursionista di Lentate sul Seveso (MB) colto da malore lungo un sentiero

(mi-lorenteggio.com) NOVATE MEZZOLA (SO) – Intervento stasera, giovedì 6 gennaio 2022, per il Soccorso alpino di Chiavenna. Intorno alle 18:00 è giunto un allertamento per un escursionista residente a Lentate sul Seveso (MB), che ha avuto un malore e ha perso i sensi per alcuni istanti. Si trovava lungo il sentiero verso la Val Codera, a una quota di circa 600 metri. Era con la moglie, che ha chiamato subito il 112. Sono intervenuti i tecnici del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza e i Vigili del fuoco. L’uomo è stato trasportato fino all’ambulanza. L’intervento si è concluso intorno alle 19:15.

Redazione