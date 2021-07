Nuova Biblioteca a Corsico: una notizia positiva per Fondazione Per Leggere e per tutto il territorio del milanese

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 26 luglio 2021 – Il progetto di recupero e trasformazione dell’edificio industriale area ex-Pozzi per la sede del nuovo polo culturale e bibliotecario è tra i 271, a livello nazionale, ammessi al finanziamento statale. Il ministero delle Infrastrutture, dopo aver esaminato le proposte inviate da Regioni, Comuni e Città

Metropolitane ha giudicato quella di Corsico meritevole di essere finanziata.

Così la città riceverà circa 3,2 milioni di euro per riqualificare le strutture della ex Pozzi e trasformarle in un polo culturale con la nuova biblioteca. Il progetto di riqualificazione è diventato uno dei principali per la rigenerazione della città. La Giunta Ventura ha ottenuto il finanziamento per avviare concretamente la riqualificazione dell’area nota a coloro che hanno lavorato nell’azienda come “Quadrelin”. La fabbrica, infatti, fu fondata nel 1907.

Era gestita dalla società, creata da imprenditori francesi, Materiali refrattari. Ampliò poi la produzione e venne poi venduta alla Manifattura ceramica Pozzi, poi Pozzi-Ginori.

“Dopo lunga e proficua interlocuzione con Fondazione Per Leggere, avevamo già in mente di intervenire con nostre risorse per migliorare i servizi bibliotecari; contemporaneamente abbiamo partecipato al bando PINQUA ed abbiamo visto finanziato un bellissimo progetto risalente all’Amministrazione 2010-2015. La nostra squadra, con il Sindaco in testa, si è subito messa al lavoro per fare in modo di rigenerare al più presto un nuovo polo culturale di grande rilievo per tutto il territorio, figlio del nostro territorio.

Abbiamo bisogno di ripartire – continua Isabella Stoppa, Assessore alla Cultura di Corsico – e la cultura è

lo strumento principe delle rinascite. Certamente ogni programmazione culturale ha la necessità essenziale

di potersi attuare in adeguati spazi; con questo progetto di recupero e valorizzazione del nostro tessuto

urbano potremo fornire ai cittadini e agli utenti di Fondazione Per Leggere un luogo speciale per condividere

cultura e socialità”.

Due le linee principali individuate nel progetto: la prima consiste nella riqualificazione di un edificio di rilevanza storica e testimoniale per la costruzione della nuova sede della biblioteca comunale come centro servizi per la città; la seconda riguarda un programma culturale e misure in campo sociale, orientate all’attivazione di processi di ri-appropriazione degli spazi da parte della cittadinanza.

“Recupero, rigenerazione, ricostruzione. Il sapere collettivo che accoglie antiche, storiche strutture produttive per rigenerare energia culturale. Il passato che si fa presente; quindi futuro positivo. Abbiamo bisogno di guardare avanti con fiducia e coraggio, oggi più che mai – afferma Gianfranco Accomando, Presidente di Fondazione Per Leggere – la vittoria del bando del Programma nazionale per la qualità dell’abitare è un grande risultato, frutto di una seria e costante progettualità che è alla base di ogni costruzione di progresso. Questo rilevante progetto di riqualificazione urbanistica ospiterà anche la nuova splendida biblioteca di Corsico. Il nuovo polo culturale e aggregativo valorizza Corsico e tutto il sistema delle nostre biblioteche. Orgogliosamente, mi congratulo personalmente e a nome di tutti i soci della Fondazione Per Leggere con gli Amministratori di Corsico e con gli altri soggetti che hanno reso possibile

questo traguardo di rilievo territoriale e nazionale.”

Redazione