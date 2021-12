NUOVO IRCSS A MONZA. MORATTI: RISULTATO DI GRANDE PRESTIGIO PER LA SANITA’ PUBBLICA REGIONALE E PER IL PAESE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 dicembre 2021 – Un nuovo grande passo avanti per la costituzione della nuova Fondazione IRCCS di Monza.

La Giunta regionale, su proposta della vicepresidente ed assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, ha approvato la delibera con cui, nel prendere atto dell’avvio della Commissione ministeriale di esperti, approva la richiesta di riconoscimento nella branca specialistica di pediatria.

“L’esperienza maturata nel corso degli ultimi anni, attraverso la collaborazione tra il San Gerardo e la Fondazione Monza e Brianza – spiega la vicepresidente Moratti – trova definitivamente sviluppo nel nuovo IRCCS a vocazione pediatrica che opererà per tutta la Regione Lombardia. Un nuovo Irccs lombardo, pubblico, dopo 40 anni rappresenta un risultato di grande prestigio per la sanità pubblica regionale, per la Brianza che vede premiata una eccellenza, e per il Paese”.

Nelle prossime settimane si concluderà il lavoro della Commissione ministeriale e, conseguentemente, si potrà definitivamente avviare la Fondazione IRCCS di Monza.