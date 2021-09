Oltre 1000 partecipanti al plogging di AXA:la corsa sostenibile nelle piazze di Roma, Milano e Torino

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 settembre 2021 – Grande successo per il plogging organizzato da AXA, l’evento globale conclusivo dell’AXA Week For Good 2021, che ha visto la partecipazione di agenti, dipendenti e tante persone coinvolte, nelle tre piazze di Roma, Milano e Torino e in altre località d’Italia per ripulire dai rifiuti strade, parchi e spiagge.

La corsa ambientalista, che ha popolato le strade delle principali città d’Italia con l’entusiasmo e l’impegno dei partecipanti coinvolti, è stata lanciata a livello globale dal Gruppo AXA per sensibilizzare tutta la comunità, non solo quella aziendale, sui temi di sostenibilità ambientale, solidarietà e inclusione sociale.

Molte altre le iniziative che hanno arricchito la settimana dedicata alla Corporate Responsibility, sia digitali che in presenza. Dalle attività di sport training full body, yoga, fit walking, football & inclusion con live webinar, alla raccolta fondi a supporto di Sport Senza Frontiere con Game Challenge by Gamindo – un divertente gioco di calcio online – , alle sport challenges e attività fisiche nelle città di Milano a Parco Sempione e Roma in Villa Pamphili e Torino.

In linea con la propria ragion d’essere, “Agire per il progresso dell’umanità, proteggendo ciò che conta” AXA ha strutturato l’AXA Week for Good attorno a due pilastri: “Clima & Ambiente” e “Inclusive Protection”, con azioni concrete e un impegno distintivo sui temi della sostenibilità ambientale e dell’inclusione.