Omicidio a Buccinasco. Pravettoni (Lega): “Istituzioni lottino insieme”

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 22 ottobre 2021 – . “Sono qui oggi per esprimere la vicinanza di Regione Lombardia a tutta la comunità di Buccinasco per i gravissimi fatti avvenuti qualche giorno fa. È inammissibile che episodi del genere, in pieno giorno e in mezzo alla strada, possano accadere ancora, ma purtroppo è evidente che c’è ancora tanto lavoro da fare”. A dirlo è il consigliere regionale della Lega Selene Pravettoni, che in qualità di componente dell’ufficio di presidenza della commissione antimafia di Regione Lombardia è intervenuta nella serata di giovedì 21 ottobre a Buccinasco (Mi), alla seduta straordinaria della commissione antimafia cittadina. All’ordine del giorno c’era l’analisi della situazione e le iniziative da intraprendere, alla luce del recente omicidio avvenuto in via della Costituzione a Buccinasco, alle porte di Milano, lunedì 11 ottobre. “L’attenzione delle istituzioni deve restare alta – ha dichiarato Pravettoni – ed è compito di ciascuno, dai rappresentanti politici, ai sindaci, ma soprattutto di ciascun cittadino, creare un terreno sfavorevole alla proliferazione della criminalità organizzata. Ringrazio il sindaco e tutte le forze politiche di Buccinasco per essere sempre attivi e vigili su questo versante e mi rincuora vedere tanta gente in sala, fra cui molti primi cittadini dei paesi limitrofi. Come commissione antimafia regionale abbiamo appena terminato un censimento di tutti gli osservatori antimafia comunali, così da poter fare rete, applicare le best practice apprese da altre realtà e lottare insieme contro questo fenomeno che dobbiamo arginare e marginalizzare sempre di più”.