Omicidio Cesano Boscone: Carabinieri a caccia all’uomo: FOTO E VIDEO

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 19 settembre 2021 -Intorno alle ore 16.30, in via dei Salici, al civico 4, a Bosco 1 del Quartiere Giardino, un uomo di 36 anni, dopo una lite, è stato ferito con un’arma da taglio, riportando gravi ferite. Soccorso da un’automedica e da un’ambulanza della Croce Verde, il ferito dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato al Niguarda in codice rosso. Giunto in ospedale l’uomo è deceduto per la conseguenze della grave emorragia dovuta alla ferita mortale.

Sul posto sono giunti anche i Carabinieri della Compagnia di Corsico, che subito hanno circoscritto l’area per ricostrurire sia la scena del crimine che il movente. Da una ricostruzione non ufficiale, sembrerebbe che l’uomo, sia entrato da via dei Tigli, al confine con Corsico, e sia giunto al penultimo portone di Bosco 1, di via dei Salici, 4, e qui abbia litigato o sia stato aggredito e accoltellato alla gola, nonostante un tentativo di scappare. Dopo alcune ore, dal decesso la vittima è stata identifica e si chiama Luigi Dainesi, con precedenti, ma, il movente sarebbe legato al fatto che la vittima sia giunta sotto casa della ex e il movente sarebbe legato a motivi passionali e non di criminalità.

Quindi, le indagini da parte dei Carabinieri sono circoscritte al movente passionale e in città e nei comuni limitrofi, come Corsico sono diverse le pattuglie in borghese del nucleo investigativo che sono sulle tracce dell’assassino.

Il luogo del delitto dista a 300 metri dal Comando dei Carabinieri, nonchè locale stazione di Corsico, e dall’altra parte di via dei Tigli e la contigua via Curiel, dove nei mesi scorsi il bar tabacchi del Quartiere Lavagna, oggi, chiuso, è stato distrutto da un attentato incendiario, evento accaduto dopo l’omicidio di Assan Diallo.

V. A.