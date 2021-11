Opera, Cinema Teatro Eduardo, una targa a Gino Bramieri per l’avvio della nuova stagione

(mi-lorenteggio.com) Opera, 3 novembre 2021 – L’Associazione Tutti all’…Opera, venerdì 12 novembre 2021 alle ore 18.00, celebra l’avvio della stagione teatrale 2021-2022 con un grande evento dedicato all’attore milanese scomparso nel 1996. Seguirà un gran galà con tantissimi ospiti e numerose performance di livello: ingresso gratuito, capienza limitata

In occasione dell’inaugurazione della nuova stagione teatrale del Cinema Teatro Eduardo della Città Metropolitana di Milano, nel comune di Opera, in via Papa Giovanni XXIII 5/F venerdì 12 novembre alle ore 18.00 verrà posata una targa ad honorem intitolata al grande Gino Bramieri. «Il suggerimento è arrivato dal maestro Enzo Garinei, in Italia non c’è nessun teatro intitolato al grande comico», spiega il direttore artistico Antonio Ricchiuti del teatro comunale. Per l’occasione saranno presenti, oltre al maestro Enzo Garinei, la compagna di Gino Bramieri Angela Baldassini e il nipote Ezio Bramieri. La targa sarà esposta all’esterno del teatro alla presenza delle autorità, per il taglio del nastro.

«Un’ottima iniziativa a ricordo di un grande personaggio dello spettacolo milanese. Devo ringraziare il signor Ricchiuti. Sono molto felice di partecipare. Mio zio era un grande comico e una persona umile, generosa e di buon cuore. Anche in famiglia era sempre fra il serio e l’allegro, e ritengo per tutti questi motivi che le persone ancora oggi in tutta Italia lo ricordino con affetto», dice il nipote Ezio.

Alle 20.45, dal palcoscenico del Cinema Teatro Eduardo, sempre alla presenza del maestro Enzo Garinei, verrà inaugurata la stagione teatrale 2021-2022 con un gran galà a cui prenderanno parte ospiti prestigiosi, impegnati in simpatici siparietti. In programma la presentazione di nove entusiasmanti spettacoli, un concerto dal vivo e cinque musical della scuola di teatro. La nuova stagione inizierà il 20 novembre 2021 alle ore 20.45 con “Com’è ancora umano lei caro Fantozzi” con Anna Mazzamauro. Per salutare il nuovo anno, venerdì 31 dicembre 2021 alle 20.45 una serata in compagnia di Franco Oppini con “Cocktail per tre”. Il ricco cartellone vedrà anche in scena Denny Mendez con “Il Carro di Dioniso” sabato 29 gennaio 2022 sempre alle 20.45. Allo stesso orario venerdì 11 febbraio 2022 toccherà a “Non si sa come” con Francesco Branchetti. Da venerdì 25 a domenica 27 febbraio 2022 sempre alle 20.45 la commedia in due tempi “Lui e Lei” con Alessia Fabiani e il talentuoso attore e regista Antonio Ricchiuti.

«Bisogna ricominciare a vivere, come deve ricominciare a vivere la cultura, perché dopo due anni di pandemia abbiamo bisogno di riappropriarci delle nostre abitudini. Venire a teatro e poter scegliere uno o più spettacoli della nostra bellissima stagione teatrale, con grosse produzioni nazionali, interpretata da celebri e rinomati professionisti credo che sia un’opportunità straordinaria per tutti i residenti della Città Metropolitana di Milano» afferma Ricchiuti.

È possibile prenotare il posto (l’ingresso è gratuito ma la capienza è limitata) ai seguenti numeri: 347-419.0962 – 02-5760.3881 – 02-8493.0301 oppure inviate un’email a info@tuttiallopera.com . È consentito l’ingresso con Green pass o tampone 48 ore e con la mascherina correttamente indossata.

Cinema Teatro Eduardo – Opera (Mi), Via Papa Giovanni XXIII 5/F

Informazioni: Associazione Culturale Tutti all’…Opera Tel. 347 419 0962 – 02 5760 3881 – 02 8493 0301 oppure inviare un’ email a info@tuttiallopera.com – www.tuttiallopera.com

Redazione