Orti in festa a Buccinasco: il programma

Buccinasco (22 settembre 2021) – Una giornata di festa agli Orti di via degli Alpini con un ricco programma per conoscere le attività degli ortisti, premiare gli orti più belli e presentare iniziative di solidarietà.

Domenica 26 settembre si terrà “Orti in Festa”, manifestazione organizzata dall’associazione Auser

Attivamente Buccinasco in collaborazione con il Comitato Orti e il patrocinio dell’Amministrazione

comunale.

La festa inizierà alle ore 10.30 con l’apertura degli orti alla cittadinanza. Seguirà alle 11 la premiazione “Orti più belli” di via degli Alpini e via dei Lavoratori, selezionati dalla commissione comunale (Settore Progetti speciali e Settore Ambiente).

Alle ore 11.15 si terrà la presentazione dell’uso del defibrillatore da parte della Croce Verde Soccorso: il Comitato Orti donerà alla Polizia Locale di Buccinasco un defibrillatore acquistato con la

raccolta fondi promossa tra i cittadini. Il defibrillatore sarà utilizzato in un’auto di pronto intervento, aggiungendosi a quelli acquistati dall’Amministrazione comunale e già in uso da parte degli

agenti grazie alla formazione curata dalla Croce Verde Soccorso nell’ambito del progetto “La Polizia

locale del cuore”.

Alle ore 12 Auser Attivamente presenterà il corso di formazione sull’apicoltura che l’associazione

organizzerà a partire dal mese di ottobre nell’ambito del progetto ENEA – Energie Nuove degli Enti

Locali Associativi. Sostenere la fragilità sociale determinata dal contesto sociale e dall’emergenza

Covid 19, approvato e finanziato da Regione Lombardia.

Sarà inoltre inaugurata la panchina rossa contro la violenza sulle donne.

Alle 13 ci sarà il pranzo, con contributo di 5 euro (fino ad esaurimento scorte) e nel pomeriggio

l’intrattenimento musicale con Alex Mesna.

Per partecipare all’evento si richiederà il green pass o il tampone. Durante la festa sarà presente

anche la Croce Verde Soccorso che, in collaborazione con le Farmacie comunali, potrà effettuare

tamponi rapidi gratuiti per l’ingresso alla festa e controlli della salute con la misurazione di pressione arteriosa, test saturimetro, frequenza cardiaca e test glicemico.