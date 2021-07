“Pastasciutta Antifascista” all’ANPI Barona il 25 luglio

(mi-lorenteggio.com) Milano, luglio 2021 – ANPI Barona organizza domenica 25 luglio, alle ore 20, alla Magolfa

(Via Modica, 8 Milano) la “Pastasciutta Antifascista”. L’iniziativa è aperta a tutti e consentirà

di trascorrere una serata in compagnia – tra cibo, vino e musica – ma anche ricordare la

tragica storia dei fratelli Cervi.

La scelta della data ha infatti un significato ben preciso: “Il 25 luglio 1943 si pensò d’un tratto

che il fascismo fosse finito, morto, abbattuto. E allora papà Cervi, il capo e saggio papà Cervi,

mandò donne e bambini a cercare farina e grano rimasti nelle campagne e nei casolari. Mandò

a chiamare le persone. Era finito il fascismo, la guerra e la paura e tutti, dico tutti, uscirono

dalle case per andare a mangiare la pastasciutta fatta dalle donne nell’aia di Casa Cervi. Era il

25 luglio 1943 e qualche mese dopo Mussolini sarebbe ritornato capo della Repubblica di Salò

e qualche mese dopo ancora, i sette fratelli Cervi sarebbero morti, uccisi dai fucili dei nazisti e

dei fascisti venuti a prendere proprio loro. Ma quella sera là ogni cosa brutta era lontana e

c’era solo il tempo di stare insieme, nella stessa aia e senza paura. Ho sentito tanti discorsi

sulla fine del fascismo, ma la più bella parlata è stata quella della Pastasciutta in bollore”. Così

si legge nel libro I miei sette figli di Alcide Cervi.

La serata – con una cena a soli 10 euro – prevede anche la musica e le canzoni Resistenti degli

straordinari Alessio Lega e Guido Baldoni.

“La Pastasciutta Antifascista è ormai da molti anni un appuntamento tradizionale dell’ANPI –

dichiara Ivano Taietti, Presidente dell’ANPI Barona – In considerazione della data è

un’opportunità anche per concludere nel modo migliore, prima della pausa estiva, l’attività

della nostra Sezione, che quest’anno nonostante la pandemia è stata impegnata in diverse

iniziative”.