Pavia. Grave incidente a Voghera: bambino di 11 anni investito e ucciso da mezzo pesante

(mi-lorenteggio.com) Voghera, 2 ottobre 2021 – Questa mattina, alle ore 9.45, all’altezza dell’incrocio tra via Papa Giovanni XIII e via F.lli Rosselli / via Kennedy, un bambino di 11 anni, C. R., è deceduto sul colpo dopo esser stato investito da un mezzo pesante, mentre era in bici con il fratello. Inutili i soccorsi del personale sanitario, giunto con un’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa di Voghera, e dei Vigili del Fuoco. Sul posto è giunta anche la Polizia Locale, che ha fatto tutti i rilievi per ricostruire la dinamica.

V. A.