Peschiera Borromeo, ‘Sos Natale per tutti’. Raccolta fondi dei volontari di Lupo Rosso per i bambini e le famiglie in difficoltà

(mi-lorenteggio.com) Peschiera Borromeo, 17 dicembre 2021 – Anche quest’anno Lupo Rosso ha organizzato una campagna dal titolo ‘Sos Natale per tutti’, per esaudire i desideri dei bambini delle famiglie con cui lavora sul territorio.

“Abbiamo chiesto alle famiglie di mandarci le letterine di babbo natale scritte dai loro bambini. Vorremmo poter esaudire più desideri possibili, ma per farlo abbiamo bisogno anche del tuo aiuto!”. Scrivono gli organizzatori della raccolta fondi lanciata su GoFundMe.

Lupo Rosso è una realtà di un gruppo di giovani pescheresi, con il supporto delle Brigate Volontarie per L’Emergenza e Emergency Martesana, nata durante la prima ondata di pandemia. L’obiettivo è di supportare le famiglie in difficoltà attraverso la spesa solidale e a domicilio, oltre ad offrire assistenza con viveri e farmaci per over 65 e persone non autosufficienti e ad organizzare collette alimentari.

“In un momento ancora molto delicato come quello in cui ci troviamo, che continua ad acuire disuguaglianze e ingiustizie che già dilagavano nel nostro Paese ben prima della pandemia, dobbiamo ricordare che questa festività non è uguale per tutte le famiglie, né per tutti i bambini”. Concludono i volontari di Lupo Rosso.

Per chi volesse contribuire la campagna è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/4srp/sos-natale-per-tutti