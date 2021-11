PIAZZA PORTELLO – ARTIGIANATO E TRADIZIONI PER UN SORPRENDENTE MERCATINO NATALIZIO

Milano, 18 Novembre 2021 – Il prossimo Natale è tanto atteso e desiderato come da tempo non succedeva, complice un 2020 in cui la festa della natività è stata celebrata senza particolari solennità causa pandemia.

Nel 2021, la magica atmosfera del Natale torna a Piazza Portello: dal 26 Novembre 2021 al 09 Gennaio 2022 il mall urbano a ridosso del centro di Milano ospita il suggestivo Mercatino di Natale d’ispirazione Trentina, tra i più belli e romantici di tutta la città, con le sue casette in legno accuratamente addobbate e illuminate, dal carattere caldo e fortemente evocativo. E al crepuscolo, sarà ancora più suggestivo visitare il Mercatino che sarà interamente illuminato dalle incantevoli luminarie natalizie del centro commerciale.

Curiosando tra queste rustiche strutture in legno del Mercatino di Natale di Piazza Portello, si potrà trovare ispirazione per tanti regali come oggetti in legno, in ceramica, in vetro soffiato e articoli in lana cotta così come le caratteristiche decorazioni natalizie, l’arredamento per una tavola perfetta del 25 Dicembre dove si possono portare formaggi, salumi e la dolcezza dei mieli trentini e scaldare la casa con le bellissime candele tipiche della regione.

Ma non è necessario aspettare il Natale per gustare qualche specialità locale! Sarà, infatti, possibile assaggiare in anteprima alcune prelibatezze della gastronomia trentina come panini con carne salada, wurstel, crauti, polenta e funghi, strudel, e molto altro.

E se per la persona più speciale non si trova il dono più appropriato, con la Gift Card Piazza Portello non si sbaglia mai! Utilizzabile presso tutti i 50 negozi del centro commerciale, è spendibile anche per fare la spesa presso l’ipermercato iper la Grande i o anche solo per godersi un caffè presso i numerosi punti ristoro del mall. Facilmente attivabile dai pad automatici in galleria o online, la Gift Card di Piazza Portello è caricabile da 5€ fino a 400€ ed è valida per 12 mesi dalla data di acquisto.

È vero che il Natale è la festa più attesa soprattutto dai più piccoli, ma tutti si lasceranno coinvolgere dalla magia dell’atmosfera dei Mercatini di Natale di Piazza Portello e avvicinarsi al giorno solenne visitandoli, fa ormai parte della tradizione di molti.